Трусова о теракте в Подмосковье: «Жизнь бесценна»

Фигуристка Александра Трусова выразила соболезнования семьям погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

«Жизнь бесценна! Искренние соболезнования семьям погибших. Сил и здоровья пострадавшим и их родственникам», — написала спортсменка в Telegram-канале.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По данным Следственного комитета, число погибших при теракте составляет 115 человек.

«Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»