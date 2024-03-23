Медведева о теракте в Подмосковье: «Какой ужас»

Фигуристка Евгения Медведева выразила соболезнования семьям погибших в результате теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области.

«Какой ужас. Соболезнованиях семьям погибших и пострадавших«— написала спортсменка в Telegram-канале.

Также Медведева призвала всех оставаться дома и доверять только проверенным источникам информации.

В пятницу, 22 марта, неизвестные устроили стрельбу в «Крокусе» в Красногорске. По данным Следственного комитета, число погибших при теракте составляет 115 человек.

«Ужасные события». Мир спорта — о трагедии в «Крокус Сити Холле»