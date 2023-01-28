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Фигурное катание

Сегодня, 16:19

Фигуристка Муравьева рассказала о нюансе, который мешал ее уверенности

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка, ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева рассказала об изменениях в себе перед нынешним сезоном.

— Почему я стала спокойнее? Во-первых, на меня повлияло шоу «Лебединое озеро». На первом я бегала — что такое, где? И потом поняла — зачем? Нужно быть спокойнее. На первом шоу за мной еще и просто забыли зайти. Я услышала музыку, бегом через арену побежала и успела тютелька в тютельку.

И второе — у меня был небольшой комплекс по поводу моей улыбки. Я уговорила свою маму поставить мне элайнеры, выровнять, теперь мне она нравится.

— А в целом есть ощущение, что детства у тебя нет? Учительница Саша Трусовой говорила, что его у детей забирают.

— Я считаю, детство может быть разным. Кому-то по душе лежать, играть и ничего не делать. А кому-то хочется развиваться, что-то новое учить. Мне кажется, у меня классное детство, жизнь у меня налаживается. Я довольна, что у меня именно такая жизнь, — ответила Муравьева.

Фигурное катание
Софья Муравьева
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