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Фигурное катание

Сегодня, 19:36

Фигуристка Осокина рассказала, могут ли они с Грицаенко сменить тренерский штаб

Алина Савинова
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Фигуристка Елизавета Осокина, выступающая в паре с Артемом Грицаенко, заявила, что не планирует в будущем менять Пермь на другой город.

«Да, все верно. Нам здесь нравится, нас все устраивает. За этот сезон мы очень много работали, пришли сейчас к первенству России. Школу ни в коем случае менять не собираемся. Столько сил в нас вложено... В плане тренировок, в плане поддержки, настроя на старт. Во всех моментах тут спокойнее, комфортнее», — приводит «Чемпионат» слова Осокиной.

Ранее Осокина выступала в одиночном катании и представляла ЦСКА, а потом каталась в паре с Владиславом Антонышевым у Владислава Жовнирского и Арины Ушаковой.

Грицаенко переехал в Пермь из Санкт-Петербурга, где в паре с Екатериной Сторублевцевой тренировался под руководством Тамары Москвиной.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-5001103-osokina-otvetila-mogut-li-oni-s-gricaenko-smenit-trenerskij-shtab.html
Фигурное катание
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