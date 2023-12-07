Фигуристка Шульская опровергла слова экс-тренера о завершении карьеры

19-летняя российская фигуристка Валерия Шульская в комментарии «СЭ» опровергла слова тренера ЦСКА Сергея Давыдова о завершении карьеры. По словам Шульской, она восстанавливается от травмы и продолжает «получать удовольствие на льду», тренируясь у себя в Оренбурге с первым тренером Еленой Михайловой.

— Сейчас тренируюсь в Оренбурге. Конечно, за этот период я не стояла на месте, пробую что-то новое и развиваюсь в разных направлениях. Больше времени уделила учебе, так как в этом году заканчиваю УОР, посетила судейский семинар и в свободное время стараюсь помогать спортсменам в Оренбурге. Но если я не катаюсь в ЦСКА, это не значит, что я завершила карьеру. Я ее не завершала, — ответила Шульская.

На прошедшем в начале декабря финале Кубка Оренбургской области Шульская набрала 197,83 балла.