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Фигурное катание

Сегодня, 18:53

Фигуристка Сотникова впервые стала мамой

Галина Глазко
Аделина Сотникова.
Фото Соцсети
Бирка из роддома.
Фото Соцсети
Аделина Сотникова со своим ребенком.
Фото Соцсети
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Первая в истории российского женского фигурного катания олимпийская чемпионка Аделина Сотникова впервые стала мамой. Об этом бывшая спортсменка сообщила в своих социальных сетях.

Родила Сотникова в Москве еще 30 октября. Пол ребенка не уточняется.

Аделина Сотникова. Фото Соцсети
Бирка из роддома. Фото Соцсети
Фото Соцсети

«Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь», — написала Сотникова.

Аделина Сотникова. Фото Соцсети
Аделина Сотникова со своим ребенком. Фото Соцсети
Фото Соцсети

25-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде.

Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.

Аделина Сотникова
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