Фигуристка Сотникова впервые стала мамой

Первая в истории российского женского фигурного катания олимпийская чемпионка Аделина Сотникова впервые стала мамой. Об этом бывшая спортсменка сообщила в своих социальных сетях.

Родила Сотникова в Москве еще 30 октября. Пол ребенка не уточняется.

Бирка из роддома. Фото Соцсети Фото Соцсети

«Наше сокровище. Мы тебя очень любим. Сегодня ровно неделя, как ты с нами. Новая жизнь», — написала Сотникова.

Аделина Сотникова со своим ребенком. Фото Соцсети Фото Соцсети

25-летняя Аделина Сотникова является победительницей Олимпийских игр 2014 года в женском одиночном разряде.

Также на счету россиянки серебряные медали чемпионатов Европы 2013 и 2014 годов.