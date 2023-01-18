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Фигурное катание

Сегодня, 21:34

Глава Федерации фигурного катания Израиля заявил, что его смешат разговоры о переходе Дэвис и Смолкина

Алина Савинова
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Глава Федерации фигурного катания Израиля Борис Хаит отреагировал на информацию о возможной смене спортивного гражданства танцевального дуэта Диана Дэвис — Глеб Смолкин.

«У меня нет такой информации. Если честно, то я смеюсь уже третий день. Со мной по этому вопросу никто не связывался. Хотела бы федерация видеть у себя такую пару? Федерации Израиля очень бы хотелось выиграть в лотерею миллион долларов, чтобы нам жилось легче и у нас были средства для отправки детей на соревнования. Говорить о том, чтобы получить кого-то, неправильно, решение принимаем не мы», — приводит ТАСС слова Хаита.

Ранее появилась информация, что Дэвис и Смолкин рассматривают возможность смены спортивного гражданства с российского на израильское.

Источник: https://tass.ru/sport/16829753
Фигурное катание
Глеб Смолкин
Диана Дэвис
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