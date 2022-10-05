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Фигурное катание

Сегодня, 18:11

Авербух — о Туктамышевой: «Она — девочка с большим творческим потенциалом»

Илья Авербух рассказал, что думает о Елизавете Туктамышевой.
Мария Гусева

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух поделился мнением о чемпионке мира в женском одиночном катании Елизавете Туктамышевой.

«Лиза — любимая фигуристка всех без исключения, имеет грандиозный послужной список, высокие титулы. Она — девочка с очень хорошей головой, очень хорошим языком, образованием, большим творческим потенциалом. Да, ей сложнее, чем остальным. Но тем ценнее ее победы», — цитирует RT Авербуха.

25-летняя Туктамышева является чемпионкой мира 2015 года, серебряным призером чемпионата мира 2021 года. Сезон-2022/23 станет для спортсменки 16-м в фигурном катании.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1057325-averbuh-tuktamysheva-figurka
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
Илья Авербух
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