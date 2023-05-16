Косторная и Куница назвали сроки возможного дебюта их пары на официальных стартах

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию среди одиночниц, которая перешла в спортивные пары, и ее партнера Георгия Куницы. Они рассказали, когда можно ждать их дебюта на официальных соревнованиях.

— Как вашим тренером стал Сергей Росляков? — вопрос фигуристам.

Куница: — Я тренировался у Тамары Николаевны Москвиной, потом перешел к Сергею Сергеевичу. Какое-то время катался у него. Так как я уже работал с ним, он и смотрел на Алену, и...

Косторная: — Я просто пришла, чтобы мне поставили поддержки для шоу. Понравилось, сказала: «Сергей Сергеевич, немного задержусь». Он ответил: «Хорошо, давай посмотрим, что и как, а потом уже будешь решать».

— Но Росляков до сих пор не говорит, что вы уже сформировавшаяся пара. Вот его цитата: «Они еще притираются, подкатываются».

Косторная: — Да, потому что вкатывание — это долгий процесс. Еще недостаточно.

Куница: — Сформировавшаяся пара — это когда мы уже выйдем на соревнования и точно будем конкурентоспособны.

— Когда выйдете на официальный старт?

Косторная: — Если нам дадут возможность пройти сентябрьские прокаты, то, конечно, ею воспользуемся. Но, естественно, решать нашей федерации.

Куница: — Ну, и многое зависит от нас, окажемся ли мы готовы к этому моменту.

Косторная: — Надеюсь, окажемся.

— Я, конечно, не эксперт в фигурном катании, но то, что вижу в соцсетях, — подкрутки, поддержки — очень нравится, очень красиво. Думаю, что вы будете готовы.

Косторная: — Осталось только собрать все это в одну кучу.