Косторная и Куница объяснили, как стали партнерами

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию среди одиночниц, которая перешла в спортивные пары, и ее партнера Георгия Куницы. Они рассказали, как объединились в пару.

— Алена, мы с тобой прошлой осенью в интервью это обсуждали, ты тогда дала, можно сказать, эксклюзив о том, что переходишь в спортивные пары. Теперь все официально, причем вы с Гошей — пара не только в фигурном катании, но и в жизни. Когда в прошлый раз говорила об этом, уже знала, что так будет, или сомневалась? — вопрос Косторной.

— Знала, но не хотела сразу рассказывать, потому что было неизвестно, что произойдет в дальнейшем. А сейчас уже все — катаемся вместе.

— Почему твоим партнером стал Гоша? Как вообще родилась ваша пара?

Косторная: — Как? Давай рассказывай.

Куница: — А почему я?

Косторная: — Послушаем с твоей стороны, как это случилось.

Куница: — Насколько я помню, когда ты ходила на то интервью, у нас была только вторая тренировка вместе. После нее ты и поехала на разговор. Я тогда конкретно еще ничего не понимал. Думал: «Может, получится что-то, может, нет, попробуем». Тем более давно без партнерши оставался. В итоге все получилось.

— А в итоге кто кому позвонил, как это все происходило?

Косторная: — Ты меня поздравил с днем рождения.

Куница: — Да, просто написал. А Алена спросила меня...

Косторная: — Я спросила, какие планы, потому что не знала, что дальше делать. Тем более мне предстояла операция. Размышляла над разными вариантами. Например, шоу — появился вариант уехать на корабль...

— У нас в водных видах спорта тоже многие так уезжают.

Косторная: — Вот, этот корабль — огромный лайнер, там и каток, и все-все-все. В общем, получается entertainment team. Мне написали: «Да, тебя можем взять. Одна — это хорошо, но надо бы, чтобы с партнером». Я сообщила Гоше и по поводу шоу, и по поводу этого лайнера. Потом прошла операция, я после первой реабилитации сказала: «Все, выхожу, пошли учить поддержки». Это было в октябре?

Куница: — Не помню точно, где-то сентябрь-октябрь.

Косторная: — Конец сентября — начало октября.