Роднина — о включении Щербаковой в число номинантов на премию ISU: «Очень хорошо! Заслуженно!»

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в комментарии для «СЭ» отреагировала на включение Анны Щербаковой в число номинантов на премию Международного союза конькобежцев (ISU) Skating Awards в категории «Самый ценный фигурист».

«Очень хорошо! Аня каталась стабильно. Во всех соревнованиях за последний сезон, на Олимпиаде она показывала стабильность. Вполне заслуженно вошла в список номинантов. Шанс на победу? Мы не знаем, кто жюри. А мы в фигурном катании привыкли видеть судей. Только в таком случае можно делать предположения», — сказала Роднина «СЭ».

Кандидатами на награду также являются Натан Чен, Юма Кагияма, Рику Миура и Рюити Кихара, Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, Каори Сакамото, Суй Вэньцзин и Сема Уно.

С 15 декабря ISU пригласит общественность и средства массовой информации принять участие в процессе онлайн-отбора, чтобы определить кандидатов, которые будут номинированы на финальный раунд премии 2023 года. Сама церемония состоится 5 февраля.