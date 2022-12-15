Тарасова: «Не понимаю, почему Тутберидзе нет среди претендентов на награду лучшему тренеру от ISU»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала невключение Этери Тутберидзе в число претендентов на награду ISU как лучшему тренеру.

«Почему Тутберидзе нет в списке? В списке номинантов на премию «Лучший тренер» представлены специалисты, кто воспитал ни одного чемпиона. Будут смотреть на результаты подопечных, сколько и каких побед было за сезон. У Этери не может быть меньше. Считаю это несправедливым. Кандидатов выдвигаем не мы. Поэтому не знаю, почему Этери нет в списке. Но дело может быть в том, что у Тутберидзе только девушки. Я тренировала три вида в фигурном катании. Кто-то два направления, а Этери — один. Поэтому я не знаю этих правил. Конечно, Этери Георгиевна достойна везде быть в первых рядах», — приводит слова Тарасовой Sport24.

Анна Щербакова, которая явялется воспитанницей Тутберидзе, стала единственным представителем России на премию этого года. 18-летняя фигуристка поборется за награду в категории «Самый ценный фигурист».