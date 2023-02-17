Источник: ученицы Плющенко интересны крупным европейским федерациям

Фигуристки Вероника Жилина и Софья Титова, которые тренируются под руководством двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, интересуют национальные федерации крупных европейских стран на предмет возможной натурализации, утверждает РИА Новости.

При этом Плющенко не принимал предложения о переходе его ведущих подопечных.

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Тогда же он допустил, что «будут переходы в другие страны многих спортсменов».

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница Софья Титова — 4-я (200,73 балла).