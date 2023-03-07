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Сегодня, 19:33

Камила Валиева рассказала, ездит ли на метро

Мария Гусева
Камила Валиева.
Камила Валиева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Российская фигуристка Камила Валиева ответила на вопрос, ездит ли она на метро.

— На самом деле очень редко, — цитирует Валиеву SW-STRAZY. — Но если нужно поехать на метро, если так будет быстрее — с удовольствием! У меня нет такого, что нет, не спущусь.. Все нормально. Сколько мы с мамой ездили на метро до катка, на работу, куда-то погулять.

— Когда узнают на улице и просят сфотографироваться — раздражает или нравится?

— Почему раздражает? Нет. Если человек подошел сфотографироваться, я стараюсь не отказывать, только если совсем куда-то спешу и не могу в данный момент.

16-летняя Валиева является олимпийской чемпионкой, чемпионкой Европы, чемпионкой мира среди юниоров.

Источник: https://sw-strazy.ru/articles/kamila-valieva-intervyu-sw-strazy/
Фигурное катание
Камила Валиева
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