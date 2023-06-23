Константинова — о своих фотографиях в СМИ: «Зачем эти сальные и пошлые заголовки? Меня как девушку это оскорбляет»

Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» рассказала о своем отношении к новостям ряда российских СМИ, в которых публикуются ее фотографии из соцсетей с неоднозначными комментариями эротического характера.

«У меня целей прославиться таким образом нет. Как девушку меня это оскорбляет. Если вдруг папа увидит, то он будет раздавлен. Но переставать публиковать фотографии в соцсетях из-за желтых заголовков я не буду. Почему я должна отказывать себе в возможности делиться фотографиями только потому, что их потом будут так обсуждать? Разве вы не ходите на пляж, не надеваете купальник?

В самой по себе новости нет проблемы. Зачем эти сальные, абсолютно низменные и пошлые заголовки? В такие краски все вгонять... Хочется увидеть изменения в политике СМИ, больше этических самоограничений. Все-таки во всем мире идет тренд на принятие себя и окружающих людей вокруг. И, грубо говоря, не твое дело, кто как фотографируется... Но у нас такой культуры еще нет.

К примеру, меня до сих пор часто спрашивают, сколько я вешу. Вы уверены, что в XXI веке нужно обсуждать фигуру? Это личное дело каждого – как ему выглядеть и как ему жить. У меня в голове никогда не возникло бы мысли написать кому-то, что у него проблемы с лишним весом. Тем более девушке», – сказала Константинова.

Весной Константинова с другими российскими фигуристками отдыхала на Мальдивах.

Полное интервью со Станиславой Константиновой читайте на сайте «СЭ».