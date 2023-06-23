Константинова заявила, что хотела бы поработать с Тутберидзе

Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» поделилась мнением о секрете успеха тренерской группы Этери Тутберидзе и изъявила желания поработать в ее команде или со спортсменами из ее группы.

«В Москве много молодых специалистов. Этери Георгиевна – пример для многих, как можно за счет своих амбиций и характера выбиться в топ, получить лучших спортсменов, собрать команду. Честно скажу, мне было бы очень интересно поработать с Тутберидзе и ее командой. Безумно интересно. Там такие таланты собраны, для постановщика это рай.

И девочки, которые впитают твои идеи и покажут с лучших сторон. И внимание к ним, программы увидят миллионы... Так что это была бы уникальная возможность. Но вряд ли реалистичная, они обычно работают внутри своей команды и даже топовых постановщиков перестали к себе звать», – сказала Константинова.

22-летняя фигуристка завершила карьеру год назад и теперь работает хореографом-постановщиком.

Полное интервью со Станиславой Константиновой читайте на сайте «СЭ».