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Фигурное катание

Сегодня, 11:05

Константинова — о жизни после спорта: «Спортсмен привык жить как ребенок, поэтому и страшно завершать карьеру»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Станислава Константинова.
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Бывшая российская фигуристка Станислава Константинова в интервью «СЭ» рассказала об изменениях в жизни после решения завершить спортивную карьеру.

«У меня стойкое ощущение теперь, что раньше времени не было совсем. До сих пор не могу надышаться своей свободой. Намного легче, нет постоянного напряжения, необходимости следить за собой, за весом, за режимом. Но, с другой стороны, в спорте все заранее известно, многое решается за тебя заранее. И ты живешь, как привык. Поэтому многие долго не хотят признавать неизбежное и завершать карьеру. Прыгать в неизвестность, брать ответственность за свою жизнь... Это страшно. Работать надо, решать «взрослые» вопросы. А спортсмен порой может как ребенок жить. Нас ведь спрашивают, как ты поел, как поспал. Как ребенка.

Был целый список того, что хотела бы сделать, как завершу карьеру. И почти все, что хотела, сделала. Самый главный такой пунктик – поехать отдыхать осенью или зимой. Для фигуриста это невозможно, у нас же самый пик сезона идет как раз. А я в это время всегда такая измотанная была. И ждать до мая, пока ты можешь поехать на пляж... Тяжело. Сейчас планирую зимой отправиться в отпуск наконец-то.

Вообще во время спортивной карьеры я держала себя в таких ежовых рукавицах, что страшно вспоминать. Это касалось всего вообще – и поведения, и питания, и распорядка дня... Так что сейчас мне уже полегче. Я спокойная стала, позитивная. Но я не жалуюсь, спорт высших достижений не может быть без контроля своего организма. Пьешь колу и пиво – не будешь резким и быстрым», – сказала Константинова.

22-летняя фигуристка завершила карьеру год назад и теперь работает хореографом-постановщиком.

Полное интервью со Станиславой Константиновой читайте на сайте «СЭ».

Фигурное катание
Станислава Константинова
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