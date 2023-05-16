Косторная и Куница рассказали историю своей любви

Сегодня на авторском YouTube-канале колумниста «СЭ» трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Аллы Шишкиной «Без воды» вышло интервью Алены Косторной, чемпионки Европы-2020 по фигурному катанию среди одиночниц, которая перешла в спортивные пары, и ее партнера Георгия Куницы. Они рассказали, как влюбились друг в друга.

— Как ты поняла, что Гоша — партнер не только в фигурном катании, но еще по жизни? — вопрос Косторной.

— Не знаю, как-то само так получилось.

— Но был же какой-то момент, когда ты на него по-другому посмотрела?

Косторная: — Да...

Куница: — Давай-давай, рассказывай (смеется).

Косторная: — Я пытаюсь вспомнить... Нет, он настолько практически ничего не предпринимал сначала, что думала — у меня глюки (улыбается). Что сама себе придумала. Он такой: «Мы только катаемся». Моя мысль: «Нет, мы только катаемся». И друг другу говорили: «Нет, ну это же кринж — и кататься, и встречаться» (смеется).

— Почему? Так понимаю, что пары делятся на два типа — либо это муж и жена, либо люди друг друга ненавидят.

Косторная: — По большому счету да.

Куница: — Да, очень много таких случаев.

— Гоша, давай ты. Потому что я поняла, что Алена все в духе «не знаю, не помню».

Куница: — Да на самом деле мы только накануне это обсуждали.

Косторная: — Нет такого момента, что — хоп — и все поменялось, стало по-другому. Постепенно происходило.

— Мне кажется, Гоша сейчас скажет другое.

Куница: — Нет, все так и было. Мы просто как-то поехали на репетицию в Питер...

Косторная: — Там погуляли, здесь погуляли.

Куница: — Куда-то сходили, там за ручку взялись, тут еще что-то...

— А кто первый поцеловал?

Куница: — Я.

Косторная: — Он.

— Чем тебя привлек Гоша кроме своей яркой фамилии?

Куница: — Забавно получается, на самом деле, когда пишут такие заголовки в статьях: «Алена Косторная сделала выброс с Куницей».

Косторная: — Без Георгия, просто фамилия (улыбается). Такое ощущение, как будто взяла зверька и такая: «Что сейчас будет!» Иногда так с котом играю — подкидываю его, еще что-то с ним делаю.

Куница: — Кто не знает, куница — это хищный зверек, который живет в лесу, похож на... Не знаю, на кого.

Косторная: — На выдру, на горностая — примерно из этой оперы. Реально забавно, как будто ходила с животным, крутила его.