Лакерник считает, что пока рано судить о результатах сотрудничества Грассля и Тутберидзе

Почетный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник выразил мнение, что пока рано судить о результатах сотрудничества итальянского фигуриста Даниэля Грассля и тренеров группы Этери Тутберидзе.

«Пока трудно это оценивать, прошло слишком мало времени, — цитирует ТАСС Лакерника. — Ему и тренерскому коллективу еще предстоит большая работа над техникой исполнения прыжков, скольжением и программами».

20-летний Грассль тренируется в России с января. На чемпионате мира в Сайтаме (Япония) он занял 12-е место. Итальянец на турнире сопровождали Тутберидзе и тренеры ее группы Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.