Леонова полагает, что слова Плющенко о ФФККР — преувеличение

Российская фигуристка, серебряный призер чемпионата мира-2012 Алена Леонова прокомментировала слова двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко в отношении Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

«Это скорее преувеличение. В любом случае у нас есть конкуренция — Россия большая, и от этого интереснее. А если учесть, что наши спортсмены сейчас не выступают в серьезных стартах: чемпионатах мира, чемпионатах Европы, — во-первых, думаю, это временно, а во-вторых, у нас намного сильнее конкуренция в своих стартах», — приводит слова Леоновой «Газета.Ru».

Ранее двукратный олимпийский чемпион раскритиковал судейство на юниорском первенстве России-2023 в Перми.

Ученица Плющенко Вероника Жилина стала второй с 218,79 балла. Другая его воспитанница — Софья Титова — четвертая (200,73 балла).