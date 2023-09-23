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Фигурное катание

Сегодня, 12:45

Медведева и Туктамышева выложили откровенное фото в купальниках

Фигуристки Медведева и Туктамышева опубликовали фото в купальниках у бассейна
Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева.
Фото Соцсети
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Российские фигуристки Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева опубликовали новое фото в соцсетях. 23-летняя и 26-летняя спортсменки выложили снимок около бассейна в купальниках.

«С легким паром», — подписала снимок Медведева.

«Банные кошки», — ответила Туктамышева.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года, двукратной чемпионкой и бронзовым призером чемпионата мира, двукратной чемпионкой и серебряным призером чемпионата Европы по фигурному катанию.

Туктамшева — чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призер чемпионата мира 2021 года, бронзовый призер чемпионата Европы 2013 года по фигурному катанию.

Фигурное катание
Евгения Медведева
Елизавета Туктамышева
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