Медведева рассказала о фигуристке, обманувшей Тутберидзе ради отдыха в жарких странах

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказала, как семья фигуристки из группы Этери Тутберидзе обманывала тренеров ради путешествия в жаркие страны.

«Когда мы мелкие были, у нас была девочка в группе, которая врала Этери Георгиевне. Родители приходили и говорили: «Все плохо, у нее температура 48, фурукнулы во всю спину, обе ноги сломаны, она в больнице, ходить не может, глаза не открывает, а вместо еды принимает кока-колу». Такие истории. И все такие: «Господи, может ее надо навестить?» — «Нет-нет, она такая заразная!» Через неделю приезжает — загорелая, просто мулатка», — рассказала Медведева Sport24.

Ранее Медведева вспомнила, как врач потушила сигарету о ее спину.