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Сегодня, 20:17

Медведева рассказала о своей несбывшейся мечте

Игнат Заздравин
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российская фигуристка Евгения Медведева призналась, что золото Олимпиады является ее несбывшейся мечтой.

«Мечта, от которой я отказалась — олимпийское золото. Мечта, которой не суждено уже сбыться», — сказала Медведева в интервью YouTube-каналу «Не пруст». По словам фигуристки, наличие этой несбывшейся мечты не делает ее несчастной.

Медведева завоевала две серебряные медали на Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Кроме того, она является двукратной чемпионкой мира, бронзовым призером чемпионата мира и двукратной чемпионкой Европы.

Спортсменка не выступает на профессиональном уровне с 2020 года. В 2023 году Медведева подтвердила, что завершила карьеру.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=n8ty-VsCqeU
Фигурное катание
Евгения Медведева
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