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Фигурное катание

Сегодня, 18:45

Мишина и Галлямов выиграли турнир в Санкт-Петербурге и превзошли два мировых рекорда

Иван Шитик
Корреспондент

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали победителями соревнований спортивных пар на Мемориале Николая Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге.

За произвольную программу Мишина и Галлямов набрали 159,74 балла и по сумме двух выступлений получили 245,79 балла.

Таким образом, они побили свой же мировой рекорд в произвольной программе (157,46) и достижение китайской пары Суй Вэньцзин — Хань Цуна по сумме двух программ (239,88).

Однако рекорды Мишиной и Галлямова не будут зачтены, так как показаны на соревнования внутри страны.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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