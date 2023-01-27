Мишина надеется на увеличение турниров по фигурному катанию в Санкт-Петербурге

Тренер фигуристов Татьяна Мишина выразила надежду на то, что в следующем сезоне число турниров в Санкт-Петербурге увеличится.

«Все зависит от ситуации, которая будет складываться. Было бы, конечно, неплохо, если бы что-то прошло в Петербурге, это родина нашего фигурного катания. Понятно, что хотят охватить разные регионы, когда соревнования проводят, например, в Красноярске. Будем ждать, какой будет международная ситуация к следующему году, но и в этом году много стартов, в том числе у юниоров, на которые нужно будет ездить, поэтому хорошо, что на финал «Гран-при» не надо будет ехать лишний раз», — приводит слова Мишиной ТАСС.

Соревнования пройдут с 3 по 5 марта.