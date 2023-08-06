Москвина указала на пульс, отвечая на вопрос об уходе Бойковой/Козловского

Бывший тренер пары Александра Бойкова/Дмитрий Козловский Тамара Москвина в интервью «СЭ» необычно отреагировала на просьбу поделиться чувствами от ухода спортсменов к Этери Тутберидзе.

— Какая у вас была эмоция, когда услышали от них эти слова?

— (Москвина протягивает руку, чтобы я пощупал пульс.)

— Он редко меняется?

— Я научилась реагировать на все ситуации — либо они внутри, либо они на льду, либо они где-то далеко — спокойно. Вот мы сейчас на мастер-классе на курорте «Игора», будут катать новые программы, это тоже ответственно. Но я знаю, как это делать (сохранять спокойствие. — Прим. «СЭ»), знаю, как это тренировать, как общаться с вами, другими журналистами, спортсменами разного характера, уровня, возраста. Со всеми по-разному. Так что я уже заранее готова к подобным ситуациям, — заключила Москвина.