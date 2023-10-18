На Первом канале рассказали, что планируют ряд проектов с Туктамышевой

Руководитель дирекции спортивного вещания Первого канала Ольга Черносвистова прокомментировала для «СЭ» возможность приглашения российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой на роль комментатора.

По информации РИА «Новости», 26-летняя спортсменка решила сосредоточиться на выступлениях в ледовых шоу.

«Как мы анонсировали в социальных сетях Первого канала, чемпионка мира Елизавета Туктамышева станет гостем студии во время прямой трансляции Гран-при России по фигурному катанию в ближайшее воскресенье. Первый канал планирует ряд проектов с Лизой, в том числе в рамках соревнований текущего сезона и на соревновательном льду, о чем мы еще обязательно расскажем сами вместе с Лизой. При этом речь не о работе комментатора», — сказала Черносвистова «СЭ».

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала «СЭ», что работа комментатором может украсить жизнь Туктамышевой.