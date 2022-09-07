Нугуманова раскрыла причину, по которой выступила с обвинениями в абьюзе со стороны тренера Рукавицына

Российская фигуристка Елизавета Нугуманова рассказала об отношениях с тренерским штабом Евгения Рукавицына, который летом она обвинила в издевательствах и эмоциональном насилии.

— С предыдущим тренерским штабом ты поддерживаешь отношения?

— Вопрос... каверзный. Конечно, мы не общаемся. Как можно общаться после того, что было? Не общаемся, не здороваемся. Ничего подобного нет.

— А расследование городской федерации чем-то закончилось? Ты не очень положительно комментировала его итоги.

— Не знаю, какое там было расследование. Со мной никто не говорил по этой теме. Какое расследование? Его не было.

— То есть должно еще что-то произойти?

— Моя цель была рассказать людям, какая была проблема у меня в этой группе, что мне мешало, чтобы у меня было все хорошо в спорте. И мне хотелось бы, чтобы это ни с одним человеком больше не повторилось, чтобы никогда в жизни ни с одним человеком так никто не поступал. Многие переворачивали мои слова, говорили про вес. Скажу последний раз, в заключение этой истории. Ключевым был не вес. Мне просто не давали работать, у меня не было льда, не было условий для тренировок. Какой может быть результат, если у человека нет льда и возможности работать? Я же не могу в одиночку это исправить. Мы начали прошлый сезон с контрольных прокатов в сборной России. Я прекрасно понимаю, что те прокаты, которые были, — это не мой уровень. Но чтобы достичь определенного уровня, нужно работать. Чтобы работать, нужен лед. А у меня его не было.