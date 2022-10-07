Щербакова — Медведевой и Милохину: «Вы не оставляете шанса быть равнодушным»

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова обратилась к Евгении Медведевой и российскому тиктокеру Дане Милохину.

Медведева и Милохин вместе выступают в очередном сезоне телепроекта «Ледниковый период».

Щербакова: Женя, Даня, такой милый и трогательный номер. Просто не оставляете шансов быть равнодушным. У нас у всех мурашки. Сегодня у нас тема дуэтов. Можете рассказать о качествах характера, которые помогают или мешают вам в работе с друг другом?

Милохин: Блин, я первый должен говорить... Мешает, наверно, ничего (смеется). В помогает все.

Щербакова: Хорошо сказано (улыбается). Жень, а тебе?

Медведева: Даже дополнить нечем. Обескураживающий ответ немного.

Щербакова: Дань, ты сказал еще такую интересную мысль — тебе не пришлось играть волнение.

Милохин: Хочу, чтобы Авербух ставил мне побольше в начале волнений, потому что. И так волнуюсь. Но все подумали, что я хорошо играю.

Щербакова: В прошлый раз вы обращались к жюри, к кому обращение в этот раз?

Медведева: Мы сегодня катались здорово — оценки это показали. 11,98, по сравнению с 11,82 — это существенный прогресс. Будем дальше классно кататься. Мы стараемся.

Щербакова: Очень интересно за теми элементами, которые делаете только вы. Вы молодцы, самые-самые лучшие.