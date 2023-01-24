Бестемьянова считает, что составы команда на Кубке Первого канал были неравными

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова считает, что составы команд на Кубке Первого канала были неравными.

«Абсолютно объективно красные были сильнее синих, так было и в предыдущие два раза, — сказала Бестемьянова. — Считаю, что составы были неравноценные — очень неровный был состав в женском одиночном катании (за красных выступали Софья Акатьева, Аделия Петросян, Вероника Яметова и Алина Горбачева, за синих — Елизавета Туктамышева, Софья Муравьева, Софья Самоделкина, Анастасия Зинина, которую из-за травмы заменила Ксения Гущина. — Прим. «СЭ»). Чистого проката [чемпиона России Евгения] Семененко не хватило. Вообще не уверена в существовании жеребьевки, я очень уважительно отношусь к организаторам, все прекрасно сделано, но всем понятно, что это шоу, от которого мы получили удовольствие», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

Команда Валиевой «Нас не догонят» проиграла команде Алины Загитовой «Красная машина» (2275,42 : 2344,24). «Красная машина» выиграла турнир третий год подряд.