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Фигурное катание

Сегодня, 16:33

Стало известно, кто заработал больше всех призовых среди российских фигуристов в сезоне

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Софья Акатьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как подсчитал «СЭ», в списке самых богатых фигуристов сезона-2022/23 произошла смена лидера после Кубка Первого канала. Поскольку Камила Валиева не участвовала в турнире в роли спортсмена, ее обошли Евгений Семененко и Софья Акатьева.

Семененко захватил лидерство в рейтинге — за весь сезон он заработал 4,3 миллиона рублей, Акатьева лишь на 8 тысяч рублей меньше — 4,29 миллиона.

Призовые за Кубок Первого канала каждого фигуриста получены делением общего призового фонда (11 миллионов для «Красной машины», 9 — для «Нас не догонят») на количество участников. Валиева в микст-зоне заявила, что она «по названию капитан, но всю работу делали наши спортсмены». Она осталась третьей в рейтинге с результатом 3,875 миллиона рублей.

Камила Валиева. Валиеву лишили первого места. Кто новый самый богатый фигурист России?

Евгений Семененко
Камила Валиева
Софья Акатьева
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