Сихарулидзе оценил спад в российских танцах на льду: «И вдруг такой вакуум...»

Олимпийский чемпион Антон Сихарулидзе высказался о спаде результатов российских дуэтов в танцах на льду.

— В декабре 2021-го, став президентом федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, вы сказали в интервью: «Наша мечта — чтобы на Олимпиаде-2026 Питер был представлен во всех видах фигурного катания. Не для галочки — ребята должны бороться за медали!» У одиночниц и танцоров к этому есть предпосылки? — вопрос Сихарулидзе.

— В Петербурге немало юных фигуристок, которые уже показывают неплохие результаты. Посмотрим, что будет дальше. Все-таки конкуренция в женском одиночном катании сейчас запредельная. Что касается танцев, то на чемпионате России меня приятно удивило пятое место петербуржского дуэта Миронова/Устенко. Для них это серьезный шаг вперед. Надеюсь, скоро в Питере появятся и другие сильные танцевальные пары. Мы открыты к диалогу, ведем переговоры как с тренерами, так и с молодыми спортсменами. В общем, рассматриваем разные варианты, при которых в нашем городе удастся создать мощную группу танцев.

— В России с ними сегодня просто беда. Есть объяснение?

— Честно? Нет. Российское фигурное катание десятки лет славилось танцевальными дуэтами — и вдруг такой вакуум... С этим надо как можно скорее разобраться и сделать все, чтобы наши танцоры по-прежнему оставались конкурентоспособными на мировой арене.