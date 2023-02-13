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Фигурное катание

13 февраля, 23:44

Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисти рук

Иван Шитик
Корреспондент
Роман Костомаров.
Фото Global Look Press
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Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали кисти рук, утверждает KP.RU.

«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — рассказал KP.RU источник в медицинских кругах.

Однако официального подтверждения этой печальной новости пока не поступило.

В начале января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

7 февраля сообщалось, что 46-летнему спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.

Роман Костомаров. Костомаров в сознании и пытается говорить. Но ему могут потребоваться другие операции?

Источник: https://www.kp.ru/daily/27464/4720710/
Роман Костомаров
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