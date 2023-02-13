Олимпийскому чемпиону Роману Костомарову ампутировали кисти рук

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову ампутировали кисти рук, утверждает KP.RU.

«Костомарову провели вторую операцию. Ампутировали обе кисти рук», — рассказал KP.RU источник в медицинских кругах.

Однако официального подтверждения этой печальной новости пока не поступило.

В начале января 2023 года Костомаров попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Он длительное время находился в медикаментозной коме. Врачам удалось спасти спортсмена, но он столкнулся с многочисленными осложнениями на фоне болезни.

7 февраля сообщалось, что 46-летнему спортсмену ампутировали обе стопы из-за осложнений на фоне пневмонии.