Прокуратура Москвы установила местонахождение Горбачевой

Прокуратура Москвы установила местонахождение фигуристки Алины Горбачевой.

«При координирующей роли прокуратуры Москвы местонахождение 16-летней спортсменки установлено в кинотеатре одного из торговых центров. По предварительной информации, каких-либо противоправных действий в отношении нее не совершено. В настоящее время ее жизни и здоровью ничего не угрожает», — говорится в заявлении в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Во вторник стало известно, что Горбачева пропала 28 августа в Москве в 19 часов. Сообщалось, что девушка вышла с катка «Чкалов Арена» и ушла в сторону Владимирской церкви, после чего зашла в парк на набережной в 19.08 по московскому времени.

По информации Telegram-канала «112», вещи спортсменки обнаружили на пляже на Покровской набережной. Также отмечалось, что перед исчезновением Горбачева поссорилась с тренером.

Одна из воспитанниц «Чкалов Арены» рассказала, что фигуристок спорткомплекса преследовал странный мужчина на набережной, где в последний раз видели спортсменку.

В Москве пропала 16-летняя фигуристка Горбачева. Что известно на данный момент