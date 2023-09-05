Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 22:35

Результаты первенства Москвы по фигурному катанию могут быть пересмотрены

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Катание на коньках.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Как подсчитал «СЭ», результаты завершившегося во вторник юниорского первенства Москвы, возможно, были подведены с ошибкой в протоколах, которая решила судьбу серебряной медали.

Произвольную программу и серебро на турнире выиграла Алина Принева из ЦСКА, набрав 212,14 балла и уступив менее балла армейке Милане Лебедевой (213,03). Однако судя по протоколам, Принева сделала два четверных лутца, два тройных тулупа и два тройных лутца, что запрещено правилами. Правило 612 ISU гласит: «Из всех тройных и четверных прыжков только два (2) могут быть исполнены дважды».

Если протоколы пересмотрят и лутц Приневой обнулят, она как минимум уступит вторую позицию Маргарите Базылюк из «Хрустального» (209,34). Награждение уже прошло, Приневой вручили серебро.

Корреспондент «СЭ» направил запрос в Федерацию фигурного катания Москвы и главному судье соревнований Александру Честных. Честных ответил, что «вопрос решается, официально решение будет объявлено завтра [в среду]».

Фигурное катание
0
Читайте также
Наводчику танка «Алеша» подарили автомобиль и табун лошадей в Якутии
Из школы №338 в Санкт-Петербурге уволилось одновременно 17 учителей
В Крыму назвали безумием украинский закон о делении полуострова
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Куница и Косторная: первое совместное интервью
Степанова: первое появление на льду после рождения ребенка
Трусова вышла с Кондратюком на внеплановый номер
Камила Валиева: итоги сезона
Евгений и Александр Плющенко в совместном номере под Киркорова!
Трусова: сложный элемент со скрипкой в руках. Номер на шоу
Трусова в образе Русалочки: много прыжков и водопад на льду
Плющенко с тройными прыжками: выступление под Рахманинова
Губанова: возвращение россиян, Загитова или Медведева?
Чемпионы Каташинские: о турнире по шоу-программам, призовом фонде и «Уэнздей» Валиевой
Федченко: о комиссии по этике с участием Плющенко и ультра-си Горбачевой
Выступление журналиста «СЭ» Дмитрия Кузнецова на турнире шоу-программ
Упражнения для начинающих фигуристов от Бетины Поповой
Авербух: улучшения у Костомарова, тур в поддержку Романа
Туктамышева: polnalyubvi, Девочка и море — новая программа на шоу 8 марта
Ягудин: турнир по шоу-программам, «Мишин — атлант»
Медведева: костюм шаурмы, турнир по шоу-программам
Петр Гуменник: финал «Гран-при России», произвольная программа
Дмитрий Алиев: финал «Гран-при России», произвольная программа
Марк Кондратюк: финал «Гран-при России», произвольная программа
Бойкова/Козловский: финал «Гран-при России», произвольная программа
Мишина/Галлямов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Тарасова/Морозов: финал «Гран-при России», произвольная программа
Елизавета Туктамышева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Камила Валиева: финал «Гран-при России», произвольная программа
Аделия Петросян: финал «Гран-при России», произвольная программа
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Даниэль Грассль покинул группу Тутберидзе