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Фигурное катание

8 сентября, 15:12

Роднина: «Фигуристы могут поменять гражданство? Не думаю, что происходит какая-то катастрофа»

Роднина отреагировала на новость о том, что ряд российских фигуристов могут сменить гражданство
Артем Бухаев
Корреспондент

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на информацию о поступлении 19 запросов в ФФККР на смену спортивного гражданства.

«Неизвестно, что за фамилии. Неизвестен возраст. Если это молодые ребята — это решение родителей. Члены сборной могут сменить гражданство? Никто этого не знает. Не думаю, что происходит какая-то катастрофа», — сказала Роднина «СЭ».

Ранее в ФФФКР сообщили, что в декабре будет рассмотрено семь запросов от спортсменов на переход в сборные других стран.

1 марта Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских конькобежцев, шорт-трекистов и фигуристов от всех соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Ирина Роднина
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