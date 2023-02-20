Энберт пожелал здоровья Костомарову: «Болею, чтобы все сложилось в положительную сторону, как можно быстрее»

Серебряный призер Олимпийских игр в командных соревнованиях Александр Энберт в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию о том, что Роману Костомарову стало хуже.

«Все новости о состоянии Костомарова узнаю из интернета. Я так же как и все переживаю за него, читаю новости и болею, чтобы все сложилось в положительную сторону, как можно быстрее», — сказал Энберт.

В ночь на 15 февраля сообщалось, что состояние спортсмена резко ухудшилось — фигурист не может самостоятельно дышать из-за фиброза в левом легком. Позже «Известия» заявили о том, что врачам удалось стабилизировать состояние Костомарова.

Костомаров был госпитализирован 10 января, первоначальным диагнозом была пневмония, однако последующие осложнения на фоне болезни привели к многочисленным хирургическим вмешательствам.