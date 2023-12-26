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Фигурное катание

Сегодня, 20:55

Костомаров: «Не все еще получается на льду, но буду развиваться»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров заявил, что у него пока не все получается на льду, но он намерен работать над этим.

«Вышел на лед и вспомнил свои номера, которые катал в нормальном состоянии. Выступил и с Оксаной, и с Таней. Не все еще получается, но буду развиваться, и, может быть, откатаем полноценный номер. Это непередаваемое ощущение. Я буду работать. Самое главное — терпение и трудолюбие», — сказал Костомаров.

Также супруга Костомарова Оксана Домнина пожелала всем здоровья в новом году.

«Таким банальным раньше казалось поздравление со словами о здоровье. Но это самое главное в жизни каждого человека. Будьте счастливы и любите в новом году», — сказала Домнина.

В начале 2023 года Костомарова госпитализировали в одну из московских больниц с диагнозом «пневмония». Из-за некроза фигуристу провели несколько операций по ампутации конечностей.

Фигурное катание
Оксана Домнина
Роман Костомаров
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