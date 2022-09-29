Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Главная
Фигурное катание

29 сентября, 18:30

Синицына выступит на «Гран-при России» по фигурному катанию

Карен Саркисян
Корреспондент

Российская фигуристка Ксения Синицина сообщила, что выступит на «Гран-при России».

1-й этап Гран-при России стартует в Москве в конце октября. Серия включает 6 турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Самаре и Перми. На каждом этапе смогут выступить до 8 спортивных пар, 10 танцевальных дуэтов и по 12 фигуристов одиночного катания (женщины, мужчины).

«Я тренируюсь, планирую выступать на этапах, — приводит слова Синицыной РИА «Новости Спорт».

18-летняя россиянка заявила, что восстановилась от травм.

«Да, уже все отлично. Программы в процессе, готовлю также четверной тулуп», — сказала она.

Синицына является серебряным призером юношеских Олимпийских игр 2020 года и золотая медалистка командного турнира. Фигуристка тренируется в московской школе «Снежные барсы» у Светланы Пановой.

Источник: https://rsport.ria.ru/20220929/sinitsyna-1820422205.html
Фигурное катание
Ксения Синицына
1
2
Читайте также
Сладкая месть Абаскаля: «Спартак» разгромил «Зенит»!
«Спартак» разгромил «Зенит» в Кубке России благодаря голам Промеса и Соболева
Путин подписал указы о признании независимости Запорожской и Херсонской областей
Захарова призвала США признаться в причастности к авариям на СП
Союзные силы России и ДНР начали наступление под Бахмутом
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Контрольные прокаты фигуристок собрали в три раза больше зрителей, чем матч футбольной сборной России

Тарасова заявила, что возвращение на лед фигуристов Загорски и Гурейро зависит от тренеров