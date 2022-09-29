Синицына выступит на «Гран-при России» по фигурному катанию

Российская фигуристка Ксения Синицина сообщила, что выступит на «Гран-при России».

1-й этап Гран-при России стартует в Москве в конце октября. Серия включает 6 турниров, которые пройдут в Москве, Сочи, Казани, Самаре и Перми. На каждом этапе смогут выступить до 8 спортивных пар, 10 танцевальных дуэтов и по 12 фигуристов одиночного катания (женщины, мужчины).

«Я тренируюсь, планирую выступать на этапах, — приводит слова Синицыной РИА «Новости Спорт».

18-летняя россиянка заявила, что восстановилась от травм.

«Да, уже все отлично. Программы в процессе, готовлю также четверной тулуп», — сказала она.