Российская фигуристка сравнила себя с человеком, больным раком

21-летняя российская фигуристка Мария Талалайкина после короткой программы на мемориале Панина-Коломенкина рассказала о планах на свою карьеру.

«Лично я катаюсь не для баллов, просто хочу получать удовольствие. Это грубо прозвучит, но я представляю себя раковым больным, которому сказали: «Тебе осталось жить год-два, получи удовольствие от этого!» И я получаю удовольствие от спорта. Не знаю, что дальше будет. Так что стараюсь получать удовольствие от каждого старта, а судьи честно ставят баллы.

Я сначала думала, что не буду тренером, что мне это не надо. А потом потренировала на подкатках, и, в принципе, понравилось. Не то чтобы нравится получать деньги за один час, но с детьми контактировать... Бывают плаксивые дети, у которых не получается и которые не хотят. Я предлагаю что-то другое поделать, а ребенок все равно не хочет работать, и я не знаю, что ответить. Сложно.

Гран-при России в планах есть, мне сказали, что я еду в Уфу на следующей неделе. Программу изначально поставили другую, сиртаки, но на местных прокатах поняли, что это лажа полная. Не подходит моему росту сиртаки, и я предложила новую музыку. Никому не понравилось, и я сама ее поставила, одна девочка мне помогла. Произвольная — Time to say Goodbye, опера», — сказала Талалайкина.

Мемориал Панина-Коломенкина проходит в Санкт-Петербурге с 3 по 6 октября.