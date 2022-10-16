Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Гран-при
Чемпионат мира
Олимпиада
Чемпионат Европы
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 10:25

Российский фигурист Гачинский рассказал о гонорарах за шоу в КНДР

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент

Российский фигурист и тренер, вице-чемпион Европы Артур Гачинский в интервью «СЭ» рассказал о поездке на шоу в Северную Корею.

— Сколько платят за шоу в КНДР? Больше, меньше среднестатистического шоу?

— Можно это описать фразой «в этом плане они достаточно щедрые». Вообще все не так страшно, как говорили. От этой поездки остались максимально положительные эмоции. Никакого негатива, только позитив. Если характеризовать Северную Корею тремя словами, то это неожиданно, удивительно и приятно. Шоу было два и тренировки. Мы познакомились с их спортсменами. Думали, что фигурного катания там как такового нет, а оно, оказывается, хорошо развивается, просто внутри страны. Ребята владели четверными, один прыгал сальто назад. Танцевальные пары хорошие, которые все умели.

Российские и&nbsp;иностранные фигуристы в&nbsp;Пхеньяне, Артур Гачинский&nbsp;&mdash; крайний справа. «Все совсем не так, как рассказывают!» Российский фигурист побывал на шоу в КНДР

Артур Гачинский
3
0
Читайте также
Лучшую волейболистку Италии затравили расисты. Она хочет уйти из сборной
«Все совсем не так, как рассказывают!» Российский фигурист побывал на шоу в КНДР
Синоптик предупредил о резком похолодании и заморозках в Москве и области
Axios: в Белом доме разочарованы словами главы Палестины Аббаса в беседе с Путиным
Эксперт объяснил решение Маска продолжить финансировать Starlink на Украине
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Туктамышева принимала участие в шоу в Северной Корее

Российский фигурист Гачинский рассказал о жизни в Северной Корее