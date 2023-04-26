Авербух прокомментировал появление фигуриста-акробата в танцах

Российский хореограф и тренер Илья Авербух рассказал «СЭ» о появлении новой пары в его с Еленой Масленниковой группе — Софья Шевченко/Андрей Ежлов. 18-летний Ежлов прыгает сальто и исполнял на шоу различные акробатические элементы.

— Андрей поздно пришел в танцы, поэтому ему надо еще нагонять и нагонять. И еще нужно несколько сезонов, чтобы они превратились в конкурентоспособную пару. Они яркие, интересные, но танцы на льду требуют времени, скатывания. Андрей — действительно уникальный чувак, талантливый, хватающий все на лету. Соня год была тренером в нашей школе, набралась новой энергии и хочет кататься. Это желание может им помочь. Сальто? Андрей действительно его прыгает и продолжает прыгать, у него вообще подготовка для одиночника хорошая, он и тройной тулуп прыгает, но в танцах, боюсь, не поможет.

— Других пар у вас там не намечается?

— Варианты были, но мы сейчас концентрируемся на воспитании молодых ребят. Большой приток сейчас, в школе порядка 10 пар точно. Все они юниорские, кроме Сони с Андреем. В частности, наши ребята Александра Шинкаренко/Владислав Михайлов попали в состав юниорской сборной России, это уже дорогого стоит. Будем продолжать вести молодых ребят и открывать новые таланты, — сказал Авербух «СЭ».