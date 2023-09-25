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Допинг

25 сентября, 23:03

РУСАДА обвинило Винсента Чжоу в нарушении антидопинговых правил

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) ответило на обвинения американского фигуриста Винсента Чжоу.

Ранее Чжоу заявил, что ему известно о широком применении допинга среди российских фигуристов и призвал международные спортивные организации отстранить Россию от мирового спорта.

«Сокрытие от антидопинговой организации факта нарушений антидопинговых правил другими спортсменами или их окружением является самостоятельным нарушением правил. Лица, которые обладают знаниями по поводу приема запрещенных субстанций и не сообщают своевременно об этом антидопинговым организациям, сами таким образом участвуют в нарушении антидопинговых правил (то есть соучастие)», — цитирует ответ пресс-службы РУСАДА РИА «Новости».

На Олимпиаде в Пекине Камилу Валиеву обвинили в употреблении запрещенных веществ. В допинг-пробе российской фигуристки от 25 декабря 2021 года было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.

Слушания по делу 17-летней Валиевой состоятся 26-28 сентября. Они будут проходить в штаб-квартире CAS в швейцарской Лозанне в закрытом формате. Россиянка даст показания в режиме видеоконференцсвязи.

Источник: РИА «Новости»
Фигурное катание
Винсент Чжоу
РУСАДА
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