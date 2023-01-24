РУСАДА ждет полный текст решения по делу Валиевой в ближайшие дни

Генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова прокомментировала ситуацию вокруг будущего фигуристки Камилы Валиевой.

— Все вы читаете новости, все вы читали официальный пресс-релиз ВАДА, я надеюсь. Добавить мне пока нечего. Как я уже говорила ранее, мы ждем полный текст решения от Дисциплинарного антидопингового комитета, и потом уже будем принимать дальнейшие решения.

— Понятно, что здесь будет, как минимум, дискуссия с ВАДА по этому вопросу, которые уже недовольны таким вердиктом РУСАДА. Как будут развиваться события? Они сразу отправят в CAS какие-то претензии? Или у вас дискуссии начнутся?

— Организации, которые уполномочены подавать апелляцию на решение ДАК сейчас ждут полный текст решения и будут принимать соответствующие выводы, и как поступать дальше. Мы в точно таком же положении, тоже ждем полный текст решения Дисциплинарного антидопингового комитета. Какое решение примут ВАДА и международные федерации, я вам сказать не могу.

— Есть какие-то сроки по ситуации с Валиевой?

— В ближайшие дни, на этой неделе мы ждем решения.

— То есть оспорить может ВАДА и ISU?

— И РУСАДА может оспорить решение. Кстати, есть несколько случаев даже в течение прошедшего года, когда Российское антидопинговое агентство оспаривало решение ДАК.

— В связи с этим напрашивается вопрос, собирается ли РУСАДА оспаривать решение?

— Все зависит от того, какое основательное, полное решение мы получим. Мы должны ознакомиться с выводами, аргументами, которые были приведены в процессе слушания, и уже на основании них примем решение.

13 января дисциплинарный комитет РУСАДА признал невиновной 16-летнюю фигуристку в нарушении антидопинговых правил. Однако организация приняла решение аннулировать ее результат на победном чемпионате России-2022.