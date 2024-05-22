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Париж-2024

Сегодня, 08:30

«Было болезненно смотреть на костылях Олимпиаду». Наша скороходка показывает лучшие результаты в мире, но их не замечают

Легкоатлетка Каграманова высказалась об отстранении от Олимпиады
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Рейхан Каграманова.
Фото из соцсетей Рейхан Каграмановой
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Интервью Рейхан Каграмановой, которая могла бы зажечь на Играх в Париже, но из-за санкций ее потолок — золото чемпионата России.

Прошлым летом в мире легкой атлетики произошло важное событие, на которое мало кто обратил внимание. Скороходка из Новокузнецка Рейхан Каграманова прошла олимпийскую дистанцию в 20 километров на Кубке России за 1 час 25 минут и 21 секунду. Таким образом, она больше чем на минуту превзошла результат победительницы прошедшего в 2023-м чемпионата мира. Однако World Athletics это достижение россиянки не заметила и не включила его в список лучших результатов сезона.

Если бы не санкции, то этим летом Каграманова точно бы боролась за медаль Олимпиады в Париже, скорее всего, золотую. Несмотря на то что международная федерация не видит ее успехов и все, что ей можно выиграть, она уже выиграла, Рейхан продолжает показывать быстрейший в мире ход. После победы на чемпионате России в Казани спортсменка рассказала «СЭ», что ее мотивирует в спорте, в котором она может прыгнуть выше, но этого сделать не дают.

Надеюсь, что другие спортсмены следят за нашими результатами

— Не так давно вы выиграли чемпионат России в Казани. Какие эмоции остались от этой победы? Или все мысли уже сосредоточены на предстоящих «Скороходах России»?

— Я постаралась сильно на это свои эмоции не тратить, не распыляться. Пока еще рано расслабляться и праздновать эту победу. Нужно еще весь сезон отработать и уже в конце смотреть на итоги проделанной работы. Сейчас уже да, думаю о предстоящем старте, который пройдет 1 июня в Вороново.

— Заметил, что в соцсетях свои значимые достижения вы отмечаете, а про победу в Казани нет ни слова.

— На самом деле просто хороших фотографий со старта нет. С пресс-конференции чуть попозже выложу. Не до этого сейчас пока. Конечно, я рада этой победе. Потому что в 2023 году мне так и не удалось завоевать титул чемпионки. В 2022-м выиграла и 20 километров, и 10 000 метров.

Легкоатлетка Рейхан Каграманова.
Фото из соцсетей Рейхан Каграмановой

— Что не получилось в 2023-м?

— Не успела прийти в себя, чтобы составить конкуренцию. У меня возникли проблемы со здоровьем. Даже был недопуск после УМО (углубленное медицинское обследование. — Прим. «СЭ») в Москве. Скорее всего, это последствия ангины. Хотя вроде пролечили все как следует. Но, наверное, болезнь дала осложнения. Я тогда даже не ездила на сборы с национальной командой в Сочи, тренировалась одна по индивидуальному плану. Поэтому думаю, что не сколько физическая подготовка, а больше психологическая меня сломала. Врачи постоянно говорили всякую ерунду. У нас любят приукрашивать. Говорили, что надо заканчивать прямо сейчас, что я свое уже взяла, хватит.

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— Как вы эту информацию воспринимали?

— Очень плохо. Прошла все стадии: отрицание, принятие... Тяжело это все. Сразу начинаешь на все по-другому смотреть — через призму того, что нужно себя поберечь. Наверное, сезон в 2023 году под этим лозунгом и прошел: «Нужно себя поберечь. Второе место — тоже неплохо». Такие были установки. Только под конец сезона, ближе к Кубку России, я воспряла духом. Потому что соревнования проходили в Кемеровской области, откуда я сама родом. Приехали родственники, семья, близкие друзья. Но самое главное, что был мой первый тренер Каракулов Анатолий Николаевич. Хотелось для него эту победу одержать. Получился очень высокий результат — 1 час 25 минут 21 секунда. У нас в последние лет шесть так быстро никто не ходил. В мировой истории этот результат, наверное, в десятке лучших.

— Как минимум это был лучший результат сезона в мире.

— Да. Не знаю, в чем причина, но этот результат не внесли в мировой рейтинг. Хотя Кубок России всегда вносится.

— Пытались узнавать, почему так получилось?

— Я пробовала. Сказали, что, возможно, с опозданием придет, что документы вроде как отправили, что попозже появится. Но в итоге — тишина. Обидно за это. В тот момент ведь сошлись все звезды: погодные условия, трасса хорошая, без перепадов, поддержка, физическая подготовка. Тогда же, перед Кубком России, проходил чемпионат мира. Там победительница показала результат 1 час 26 минут 50 секунд. У меня была установка пройти быстрее намеченного времени и показать лучший результат сезона в мире. То есть я изначально знала, что пойду одна и что мы делаем специальную подготовку для этого. Однако не думала, что результат будет настолько высоким. Мне на тот момент казалось, что уже не покажу такое время в своей спортивной карьере. Для меня это было чем-то феноменальным.

— А каково видеть, что кто-то показывает результат хуже, но становится чемпионом мира?

— Обидно, конечно. Все равно считают по регалиям, а у нас в России выше статуса чемпионки России ничего нельзя получить. Надеюсь, что другие спортсмены и тренеры следят за нашими результатами и понимают, что есть еще атлеты, которые могут составить им конкуренцию.

— Как себя в такой ситуации дальше мотивировать? Когда ты достиг потолка в плане званий, при этом и твой рекордный результат не вносят в список.

— Что мне придает сил? Конкуренция. У нас она есть внутри группы. Мои главные соперницы тренируются со мной, и мы делаем все тренировки вместе. Это подстегивает. Ну и еще хотелось бы побить тот результат Кубка России, показать, что 1:25.21 — это не случайность. И мне это удалось! На зимнем чемпионате России я побила свой личный рекорд, прошла за 1 час 24 минуты 47 секунд, что для меня тоже шокирующая новость.

— Учитывая последние результаты, считаете себя сильнейшим ходом мира?

— Нет. Думаю, если бы мы выступали на международных стартах, то добавились бы многие факторы, которые могли повлиять на результат. Я не знаю, как бы повел себя мой организм в новых условиях. Но, конечно, учитывая, что мы идем даже не на минуту быстрее чемпионки мира, думаю, что как минимум смогли бы составить конкуренцию призовой тройке.

Фото из соцсетей Рейхан Каграмановой

В 2021-м узнала о разрыве мениска, но ради Олимпиады решила потерпеть

— Сказали, что у вас мощная конкуренция внутри группы. На чемпионате России в Казани это подтвердилось, и весь пьедестал был за мордовской командой. Сейчас мордовской школе нет равных в стране? Она по-прежнему, несмотря на скандалы, является сильнейшей?

— Да, ее позиция не меняется. Я в мордовскую школу попала шесть лет назад. Для меня это был шанс на миллион. Решила им воспользоваться и уехала из Новокузнецка, не предупредив никого. Ни капли об этом не жалею. Аналогов такой школы в России точно нет. Не знаю, появится ли в ближайшее время. Мне кажется, что ходьба в других регионах на фоне Мордовии начинает затухать.

— Почему решили уехать в Мордовию? Как это было?

— Все началось с того, что я, обучаясь в НФИ КемГУ, делала проект по финансированию в спорте. Одним из вариантов решения проекта был параллельный зачет. Это когда спортсмен выступает за два региона и получает зарплату в обоих. Я поговорила со своим тренером и предложила, чтобы мы отправили заявку в Москву и Мордовию. Честно, была очень удивлена, что он согласился на мою авантюру. В Москве сразу сказали, что готовы принять, а в Мордовии — что еще подумают, но в итоге тоже предложили приехать. Мы выбрали Мордовию, потому что, повторюсь, аналогов такой школы нет. Здесь все условия: и 400-метровый манеж именно для ходоков, и трасса в лесу, и несколько бассейнов. Нам объявили, что если мы согласны приехать на просмотр, то подготовка, на которой нам нужно присутствовать, начинается через два дня. Я ночь не спала, обдумывала и все-таки приняла решение, что надо этим шансом воспользоваться, иначе потом буду жалеть. Наверное, это главное поворотное решение в моей жизни. Думаю, что без него я бы не стала трехкратной чемпионкой России.

— Почему так?

— Не знаю. Мне кажется, что до такого уровня я бы не смогла дойти в Новокузнецке. В последние несколько лет мне не с кем было тренироваться, никто уже не мог составить мне конкуренцию на дорожке. Когда же приехала в Мордовию, несмотря на то что у меня уже было звание мастера спорта России, я была никем. Это меня подстегивало, появилось огромное желание доказать, что могу и тут чего-то добиться. Пришлось начать все сначала.

— Не боялись какого-то репутационного ущерба? Все-таки отношение к мордовской школе ходьбы неоднозначное.

— Наверное, вы правы, что многие еще помнят про допинг-скандал. Но когда я сюда пришла тренироваться, все это уже закончилось, поэтому с тренером и приняли такое решение. Конечно, люди думают, что мордовские скороходы являются сильнейшими в мире благодаря фармакологии, до которой еще многие не дошли. Однако же, когда я приехала сюда, выяснилось, что главный секрет мордовских скороходов в том, что они пашут с утра до ночи. Тренировки убийственные. Первое время я приходила и не могла никуда выйти, просто валилась с ног.

— У российских спортсменов из других регионов все еще неоднозначное отношение к мордовской школе? Чувствовали это на себе?

— Да, возможно, что-то чувствовала. Думаю, им проще думать так, чем принять тот факт, что кто-то тренируется больше, сильнее и усерднее.

— Когда приехали и поняли, что вы никто, не хотелось обратно домой уехать?

— Нет, наоборот. Для меня это был вызов. Если бы я уехала, то это означало бы, что не смогла в первую очередь себе доказать, что я могу. Для меня это было бы неким позором — вернуться обратно и признать тот факт, что не выдержала работу здесь.

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— Ваш тренер в 2020-м рассказывала, что у Рейхан Каграмановой есть шанс поехать на Олимпиаду в Токио, где вас в итоге не оказалось. Насколько вы сами настраивались туда попасть?

— Это для меня еще одна болезненная тема. Участника должны были выбирать из призовой тройки чемпионата России. Первой была Елена Лашманова, которая не могла по некоторым причинам туда поехать, второй — я, третьей — Эльвира Хасанова. Я до последнего надеялась, что этот счастливый билет выпадет мне, но почему-то решили, что поедет Эльвира. Видимо, потому что она младше и могла выступать и за молодежку, и по взрослым. Таким образом, она имела возможность охватить большее количество стартов.

Для меня это был один из тяжелейших сезонов за всю подготовку. Перед зимним чемпионатом России в феврале 2021 года узнала, что у меня разрыв мениска, требовалась операция. Посоветовавшись с тренером, решили, что впереди Олимпиада, надо терпеть. То есть я ходила с порванным мениском, потому что думала, что будет шанс поехать в Токио. Когда же все стало понятно, я выступила на летнем чемпионате России и после отправилась на операцию в Москву. Было болезненно смотреть на костылях на Олимпиаду, на которой, как я думала, буду выступать.

— Не думали, чтобы не смотреть Олимпиаду?

— На самом деле посмотрела только начало — километров 10-12. Потом больше уже не могла. Выключила. После мне уже просто сказали итоги.

— Был какой-то один момент, когда поняли, что надежды попасть на Олимпиаду нет?

— Наверное, до последнего надеялась, что будет шанс. Сейчас не знаю, что сказать еще про Токио. Уже три года прошло. Тут скорее надо говорить о предстоящей Олимпиаде. Я тоже надеялась, что раз с той Олимпиадой пролетела, то на эту точно попаду. В Токио же выбирали только 10 легкоатлетов. В Париж дали больше мест, но Россия туда не поедет.

— Правильно понимаю, что у вас есть казахские корни?

— Да, я родилась в Казахстане, в городе Текели.

— Не было ли мыслей выступать за Казахстан? Или, может, поступали предложения с их стороны?

— Предложения — нет, а мысли были. Но я как-то стараюсь это все отгонять.

Легкоатлетка Рейхан Каграманова.
Фото из соцсетей Рейхан Каграмановой

Хотелось бы, наконец, получить лучший результат сезона в мире

— По вашим соцсетям видно, что в жизни есть не только ходьба. Там и конный спорт, и сноуборд, и другие занятия. Но больше заинтересовало то, что вы пишете песни. Расскажите об этом увлечении.

— Я окончила музыкальную школу по классу классической гитары. Мне всегда это нравилось, просто постоянно откладывала это увлечение в долгий ящик. А сейчас уже являюсь автором и исполнителем нескольких песен. Есть одна, которую я даже боюсь выкладывать на площадки, потому что это, наверное, лучшее мое произведение. В артисты я не бьюсь, просто это занятие для души.

— Про ходьбу что-то есть?

— Не про ходьбу, но есть песня, которая называется «Сердце — пароль». Там есть слова: «Верю, что ты еще зазвучишь», «Я — крейсер, который не затопить», «Во мне море любви, и я непобедима». То есть не чисто про ходьбу, а мысли, которые тоже связаны со спортом.

— И вы являетесь админом группы про спортивную ходьбу в России. Какая у этого цель?

— Я уже точно не помню. Просто спортивную ходьбу в России никто не освещал. Хотелось, чтобы на этой странице вели эфиры с соревнований, выкладывали расписание и делились актуальной информацией. Сейчас спортсмены активно отмечают эту группу, а я просто делаю репост.

— Почему ходьба отстает от других видов легкой атлетики в популярности?

— Наверное, связано с тем, что чемпионаты России по ходьбе ранее проходили отдельно от других видов. Мы были как будто отреченные от других видов и никого больше не видели. Но с 2022 года ввели новую дистанцию — 10 тысяч метров. И теперь мы соревнуемся вместе с другими атлетами на командном чемпионате России по легкой атлетике. После этого момента нас стали больше узнавать.

— Впереди этап «Скороходов России». Эти соревнования же будут в ваш день рождения, верно?

— Да. Это будет для меня дополнительной внутренней мотивацией. Не хотелось бы в свой день рождения 1 июня занимать не первое место.

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— Отметить можно будет после соревнований?

— Не думаю, что будет такая возможность. На следующий же день мы продолжим подготовку. Соревнования в Вороново — это проходящий старт для проверки формы. Ближайший главный старт для нас — Игры БРИКС, которые пройдут 15-16 июня в Казани. Поэтому 1 июня отсоревнуемся, и остаток дня рождения, наверное, проведу в автобусе.

— Игры БРИКС — это главный старт всего сезона?

— Да. Получается, что это первый международный старт за последнее время.

— Трассу в Казани после чемпионата России можно назвать вашей?

— Учитывая последние события, определенно да. Хотя было очень холодно и ветрено. У нас на зимнем чемпионате России в Сочи, кстати, была более благоприятная погода. Сейчас же ветер достигал 19 м/с, и я боялась, что не смогу противостоять его порывам со своим-то весом в 40 кг. Такое уже было год назад на зимнем чемпионате страны. В этот же раз сразу настроилась, что будет очень тяжело, что придется вести двойную борьбу: с соперницами и с ветром. Плюс было холодно — 3 градуса. Мы шли в водолазках, которые сковывают движения. Тем не менее получился очень достойный результат — 1 час 26 минут 41 секунда. Кстати, это все равно быстрее, чем в прошлом году у победителя чемпионата мира.

— Какая цель по результатам на текущий сезон?

— Наверное, о таком нельзя громко заявлять. Хотелось бы наконец-то получить лучший результат сезона в мире. Думаю, что в этом году еще есть возможность пройти по рекорду России на дистанции 10 тысяч метров. В прошлом году я уже показывала результат выше рекорда России, но из-за того, что соревнования были в Саранске в несертифицированном манеже, достижение осталось просто в личных результатах.

— Будете ли смотреть соревнования ходоков на Олимпиаде в Париже этим летом?

— Думаю, да. Это интересно в любом случае — наблюдать даже не в качестве участника, а в качестве зрителя.

легкая атлетика
Олимпиада
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