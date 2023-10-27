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Фигурное катание

27 октября, 12:33

Щербакова назвала фигуристок, которыми восхищалась в детстве

Виктория Кравченко
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Олимпийская чемпионка Анна Щербакова рассказала о фигуристках, которыми восхищалась в детстве.

«Это японская фигуристка Мао Асада. Потому что тогда было большой редкостью исполнять многооборотные прыжки — больше чем в три оборота. И она совмещала очень интересные программы со сложной хореографией и эти многооборотные прыжки.

И, конечно же, Юлия Липницкая. Потому что в девять лет я перешла в группу Этери Георгиевны Тутберидзе, где Юлия готовилась к Олимпийским играм. И, конечно, я с невероятным восхищением смотрела за ней, за ее тренировками и выступлениями", — сказала Щербакова в интервью «Детскому радио».

Фигуристка пропустила сезон-2022/23 из-за операции на колене. Однако фигуристка включена в резервный состав сборной России на новый сезон.

19-летняя спортсменка является олимпийской чемпионкой, чемпионкой мира и победительницей командного чемпионата мира. Также на ее счету 2 серебряные медали на чемпионатах Европы и 3 победы на чемпионатах России.

Анна Щербакова
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