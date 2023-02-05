0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Фигурное катание
Гран-при России
Новости
Чемпионат России
Гран-при
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Ледниковый период
Главная
Фигурное катание

Сегодня, 17:12

Щербакова не получила награду в категории «Самый ценный фигурист» на церемонии вручения премии ISU Skating Awards

Иван Шитик
Корреспондент
Анна Щербакова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Telegram Дзен

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова не получила награду в категории «Самый ценный фигурист» на церемонии вручения премии ISU Skating Awards.

Победу в этой категории одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен из США. Также на награду претендовал французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

Отметим, что российская спортсменка не получила приглашения на саму церемонию, которая проходит в Цюрихе 5 февраля.

18-летняя Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр (2022), мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).

Анна Щербакова
8
Обсудить
Читайте также
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Wild card для «Зенита» в азиатской ЛЧ, молодежка на Азиаде, выход из УЕФА? Что стоит за поездкой Александра Дюкова на Конгресс АФК
Шольц заявил о консенсусе с Зеленским по отказу от ударов по России из западного оружия
В МИДе ответили на слова Борреля о нежелании ЕС отправить военных на Украину
В Подольске мужчину избили за замечание и бросили умирать на дороге
Арестович предупредил о неприятностях для ВСУ в Донбассе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Церемония вручения премий ISU: прямая трансляция

Канадка Бурн признана лучшим хореографом по итогам премии ISU Skating Awards, Лозон стал лучшим тренером сезона