Щербакова не получила награду в категории «Самый ценный фигурист» на церемонии вручения премии ISU Skating Awards

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 Анна Щербакова не получила награду в категории «Самый ценный фигурист» на церемонии вручения премии ISU Skating Awards.

Победу в этой категории одержал олимпийский чемпион Нэтан Чен из США. Также на награду претендовал французский танцевальный дуэт Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон.

Отметим, что российская спортсменка не получила приглашения на саму церемонию, которая проходит в Цюрихе 5 февраля.

18-летняя Щербакова является чемпионкой Олимпийских игр (2022), мира (2021), двукратным серебряным призером чемпионатов Европы (2020, 2022) в женском одиночном катании, победительницей командного чемпионата мира (2021).