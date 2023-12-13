Щербакова рассказала, что уровень Липницкой был для нее недостижим

Олимпийская чемпионка Анна Щербакова вспомнила, как смотрела выступление Юлии Липницкой на Олимпиаде-2014 в Сочи.

«На Олимпийских играх в Сочи я была в качестве зрителя, — цитирует Щербакову ТАСС. — Приехала посмотреть на произвольную программу — смотрела выступление Липницкой, мы тренировались с ней в одной группе, это был недостижимый для меня уровень. В Сочи был настоящий праздник, мы чувствовали олимпийский дух. Это то, чего немного не хватало на моих Олимпийских играх, где были ограничения».

Липницкая — олимпийская чемпионка 2014 года в командном турнире, чемпионка Европы (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призер взрослого финала Гран-при-2013/14.