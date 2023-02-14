Синицина и Кацалапов рассказали, как на них повлияла отмена церемонии награждения на Олимпиаде-2022

Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, выступающие в танцах на льду, рассказали, как на них повлияла отмена церемонии награждения по итогам олимпийского командного турнира в Пекине.

«Конечно, мы были расстроены из-за отмены церемонии награждения. Мы честным трудом завоевали эти медали и заслуживали награды. Несмотря на сложившуюся ситуацию, нас не покидала уверенность в том, что справедливость должна восторжествовать», — цитирует «Чемпионат» Кацалапова.

«К тому же нам уже нужно было готовиться к личному турниру и времени на раскачку, лишние переживания совершенно не было. Мы быстро собрались с силами и пошли тренироваться. Как только нам разрешали выйти на лёд, мы не теряли ни минуты и проводили это время с пользой. А помимо этого, мы прогуливались по Олимпийской деревне, заглядывали на соревнования ребят из других видов спорта и поддерживали их», — добавила Синицина.

После командного турнира, который выиграла сборная России, стало известно, что допинг-проба фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Вручение наград было отложено до окончания расследования.