Закарян: «Если зрители хотят проводить параллели между Трусовой и Малининым, это их личное дело»

Спортивный агент Ари Закарян поделился мнением о том, сможет ли американский фигурист Илья Малинин прыгнуть пятерной прыжок до конца сезона.

— Если кто-либо и прыгнет пятерной прыжок, то это будет он. И это произойдет.

— С самого начала пути Ильи Малинина и Саши Трусовой сопоставляли (по крайней мере, в России). Теперь есть еще дополнительные параллели в их карьерах. Первые взрослые сезоны Саши и Ильи стартовали одинаково: два золота на этапах ГП и бронза в финале серии. Есть ли в этом некий символизм?

— Я лично не слежу за этим. Я к Саше отношусь с огромным уважением и считают, что она уникальная спортсменка и имеет возможность показать намного больше, чем мы уже видели. Я сейчас больше сосредоточен на Илье. Если зрители хотят проводить параллели между Трусовой и Малининым, это их личное дело, — приводит слова агента Metaratings.ru.

10 декабря 18-летний фигурист рассказал, какой именно прыжок в пять оборотов он хотел бы совершить в будущем.